Общество

Депутат Марина Борисенкова готова организовать мониторинг доступности жилья для людей с особенностями здоровья

Региональный координатор партпроекта «Единая страна - доступная среда», депутат Псковского областного Собрания Марина Борисенкова готова организовать мониторинг доступности жилья для людей с особенностями здоровья в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Координатор федерального партийного проекта «Единой России» «Единая страна - доступная среда», зампред комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев предложил региональным координаторам партпроекта провести мониторинг доступности жилых помещений для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в субъектах РФ. Об этом он заявил в рамках семинара «Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для людей с инвалидностью и других групп маломобильных населения», который проходит в Москве.

«Мне кажется, что самая главная проблема, которая до сих пор не решена у нас, – это доступность жилого помещения. Думаю, что в этом или следующем году нам обязательно надо провести мониторинг пригодности или непригодности жилых помещений в соответствии с постановлением Правительства РФ от 2016 года, согласно которому в каждом субъекте должны быть созданы комиссии, изучающие, насколько то или иное жилое помещение можно приспособить под человека с ОВЗ. Уже год прошел, и надо посмотреть, как действует это постановление, как на местах субъекты выполняют все эти решения и насколько эффективно работают эти комиссии», - сказал Михаил Терентьев.

Федеральный координатор партпроекта напомнил, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным была поддержана идея продлить госпрограмму «Доступная среда», и сейчас идет сбор предложений по ее реализации после 2020 года.

Региональный координатор партпроекта «Единая страна - доступная среда», депутат областного Собрания Марина Борисенкова отметила, что в регионе созданы вышеназванные комиссии, и она лично входит в их состав. Однако, по ее словам, заявлений на рассмотрение вопроса о доступности жилья от людей с особенностями здоровья в органы социальной защиты поступает немного. «Я, как координатор партийного проекта «Единая страна - доступная среда», готова организовать мониторинг. Если будут заявления от людей с ограниченными возможностями здоровья, мы будем к ним приходить, будем работать», - сказала Марина Борисенкова.