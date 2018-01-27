Общество

Попытку незаконного ввоза 6 тонн груш пресекли псковские пограничники

На прошедших выходных сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресечена очередная попытка незаконного ввоза на территорию России фруктов общим весом около 6 тонн.

На прошедших выходных сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресечена очередная попытка незаконного ввоза на территорию России фруктов общим весом около 6 тонн.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, случай произошел в районе населенного пункта Долосцы Себежского района, где пограничники задержали три автомобиля марки «Газель» под управлением выходцев из Азербайджанской Республики.

В ходе первичного опроса водители признались, что осуществляют перевозку в общей сложности около шести тонн польских груш без соответствующей документации на товар в целях его реализации на территории России. Документов, подтверждающих качество перевозимых фруктов, задержанные также предоставить не смогли.

Кроме того, два водителя нарушили порядок пересечения российско-белорусской государственной границы, за что были привлечены пограничниками к административной ответственности в виде штрафов за нарушение режима государственной границы.

Товар и водители задержанных автомобилей переданы установленным порядком сотрудникам управления Россельхознадзора по г. Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям для проведения экспертизы и принятия правового решения.