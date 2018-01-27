Общество

Торжественный прием главы Пскова прошел в память снятия блокады Ленинграда

Сегодня, 29 января, в Пскове по традиции прошел торжественный прием главы Пскова, приуроченный к 74-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, слова признательности, уважения и благодарности ветеранам-блокадникам от имени врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и себя лично передала первый заместитель губернатора Вера Емельянова. «Мы гордимся вами, ценим возможность общения с вами и учимся у вас мужеству», - подчеркнула она.

Иван Цецерский подчеркнул значимость подвига ленинградцев: «Вы выстояли и придали сил всему народу в борьбе с врагом. На вас смотрела тогда вся страна. Фашист хотел задушить город-легенду, надеялся сокрушить дух жителей Ленинграда путем голода, холода и нечеловеческих условий жизни, но убедился, что русский дух не сломить. Теперь вы даете импульс всем нам, вы живые свидетели тех страшных лет, молодёжи нужны ваши воспоминания и рассказы, и я благодарен вам за большой вклад в воспитание подрастающего поколения». Глава города отметил, что в Пскове проживают 133 ветерана-блокадника и от имени всего депутатского корпуса Псковской городской Думы пожелал им здоровья, бодрости духа, уважения окружающих и побольше улыбок.

От имени депутатов Псковского областного Собрания выступил вице-спикер регионального парламента Юрий Сорокин и поблагодарил ветеранов за твердость и мужество.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков присоединился к поздравлениям и пожелал почётным гостям долгих счастливых лет жизни.

Память тех, кто ценой своей жизни отстоял Ленинград, почтили минутой молчания.

Председатель областной общественной организации «Блокадники Ленинграда» Лариса Кравцова выразила благодарность руководству области и города за бережное отношение к этой памятной дате, а людям, пережившим страшные годы блокады, она пожелала: «Держитесь, будьте в строю, наш долг – передавать память о тех днях».

Своими воспоминаниями поделились защитники Ленинграда - Почетный гражданин Пскова Дмитрий Ваулин и Геннадий Василюк, о своем блокадном детстве рассказала Регина Смирнова, а жительница города-героя Зинаида Маркова прочитала свои стихи.

Творческие коллективы города поздравили гостей мероприятия музыкальными номерами.

Напомним, блокада Ленинграда длилась 872 дня. За это время погибло более 1 млн. человек. В Псковской области боевые действия против оккупантов вели 29 партизанских бригад, насчитывавших свыше 50 тысяч бойцов. Первый обоз с продовольствием для блокадного Ленинграда был отправлен 5 марта 1942 года из Дедовического района.