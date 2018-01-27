Общество

Александр Козловский поможет великолукским волонтерам с «домом для молодежи»

Депутат Государственной думы от Псковской области Александр Козловский встретился с великолукскими волонтерами. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата, на встрече в неформальной обстановке парламентарий и ребята обсудили множество вопросов – от создания в регионе волонтерского центра до защиты животных и просветительской деятельности по безопасности детей в интернете.

Открывая встречу, Александр Козловский напомнил, что президент Владимир Путин объявил 2018 год Годом волонтеров. «С каждым годом волонтерское движение набирает обороты, – отметил парламентарий. – Со своей стороны, я поддерживаю развитие института волонтерства и считаю, что их труд достоин уважения и признания. Несколько дней назад мы в Государственной думе приняли закон о статусе волонтерских организаций, надеюсь, он также будет вам полезен». От перечисления проведенных акций и организованных мероприятий (а их насчитывается немало в самых разных сферах, это и патриотическая работа, и спорт, и экология, и культура, и помощь ветеранам и инвалидам) участники круглого стола перешли к обсуждению проблем.

Председатель местного отделения общественного движения «Волонтеры Победы» Виктория Романова пожаловалась, что до ребят не доходит экипировка, которую выделяет федеральный центр, а ведь для волонтера важно, чтобы его можно было узнать издалека и обратиться за помощью. Александр Козловский пообещал разобраться с этим вопросом. Специалист отдела по молодежной политике городского управления образования Анастасия Кузьмина поделилась организационными проблемами.

Интересных идей у ребят много, но оформлению их в виде заявки на грант от Росмолодежи мешает отсутствие юридического лица. Грант же нужен, чтобы создать сайт - единый портал, где желающие могли бы подавать заявки в волонтеры, где можно было бы всех информировать о предстоящих мероприятиях, отчитываться о проделанной работе, держать обратную связь.

«Постараюсь помочь вам в этом вопросе. Но вы сами готовы затем сопровождать этот сайт, наполнять его информацией, следить за ним? – спросил Александр Козловский. – Иначе это дело просто затухнет. Нужна постоянная инициатива, постоянная работа, которую за вас никто не сделает».

Ребята горячо заверили, что готовы активно заниматься сайтом, и, ободренные успехом, попросили «маленький домик для молодежи». Так, Екатерина Карпенко назвала волонтерский центр помещением, в котором, по ее словам, очень нуждаются великолукские волонтеры и молодежь в целом. «Если бы он был, мы смогли бы обучать волонтеров, отправлять их на федеральные мероприятия, – рассказала Екатерина. – Но для того, чтобы открыть такой центр, нужно пройти множество инстанций, и мы немножко опасаемся, что в итоге он откроется в Пскове, а мы очень хотим свой центр в Великих Луках».

«Что для этого нужно – помещение? Присматривайте помещение, выходите с предложениями, готов оказать содействие, – отозвался Александр Козловский. – Я буду встречаться с врио губернатора Михаилом Юрьевичем Ведерниковым, попробую обсудить этот вопрос с ним. Возможно, имеет смысл организовать два волонтерских центра, в Пскове и в Великих Луках, который будут объединять близлежащие районы».

Вместе с тем депутат еще раз напомнил, что волонтерский центр – это не стены, а люди. «Люди – это вы, – отметил он. – Вам нужно объединиться, организоваться, понять, какое помещение вам нужно, провести организационную работу. Если вы будете активными, то я готов подключиться к решению этой проблемы и поддержать вас».