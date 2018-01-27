Общество

Тему жестокого обращения с животными обсудил Александр Козловский с великолукскими волонтерами

Тему жестокого обращения с животными обсудил депутат Государственной думы Александр Козловский на встрече с великолукскими волонтерами сегодня, 29 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата.

Как рассказала руководитель волонтерского отряда «Котопес» Екатерина Лукина, на базе Великолукской сельскохозяйственной академии действуют два добровольческих отряда. Студенты помогают городскому приюту для животных «Милый» и приюту, расположенному в деревне Веретье: строят будки, убирают мусор, помогают обрабатывать котов и собак от паразитов, оказывают помощь при операциях. К сожалению, отметила Екатерина, случаев жестокого обращения с животными много, и не всегда правоохранительные органы спешат заводить дела по таким случаям.

«Как вы знаете, я поддержал закон, усиливающий уголовную ответственность за жестокое обращение с животными, – напомнил Александр Козловский. – Если раньше за жестокое обращение с животными из-за хулиганских побуждений, повлекшее их гибель или увечье, максимально строгим видом наказания был арест на срок до полугода, то теперь за это можно получить реальный срок до 3 лет. За то же деяние, совершенной группой лиц с применением садистских методов, с публичной демонстрацией в интернете, предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Это серьезные меры, которые могут остановить многих потенциальных хулиганов. Поэтому здесь вам, как волонтерам, нужно провести серьезную работу, широко распространить эту информацию. Когда люди будут знать, что за издевательство над собакой или кошкой можно получить реальный срок, это уже кого-то удержит и остановит».

В настоящее время в Великих Луках продолжается расследование уголовного дела, связанного с гибелью таксы Рика, которую неизвестный выкинул с балкона третьего этажа. Отделом дознания ОМВД России по городу Великие Луки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 «Жестокое обращение с животными» УК РФ. Волонтеры сейчас помогают найти свидетелей, чтобы довести дело до конца, а ход расследования держит под своим контролем Александр Козловский.

Но, как отметил парламентарий, чтобы закон работал, нужно не только привлекать к ответственности тех, кто истязает и мучает животных, но и тех, кто относится к ним безответственно. Это люди, которые выбрасывают на улицу своих питомцев, потому что они стали портить мебель или надоели, это те, кто проводит незапланированные вязки в питомниках, в результате чего появляются незарегистрированные и нечипированные щенки, многие из которых в итоге также становятся бездомными.

«Нужно навести порядок с регистрацией животных, с их обязательным чипированием, – высказался Александр Козловский. – Человек должен нести ответственность за своих домашних любимцев. Тогда бездомных животных станет в разы меньше».

Депутат обратился к волонтерам с призывом совместно работать в этом направлении и предлагать свои инициативы, которые он готов поддержать на законодательном уровне.