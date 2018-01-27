Общество

Тему безопасности детей и подростков в интернете поднял Александр Козловский на встрече с великолукской молодежью

Тему безопасности детей и подростков в интернете поднял депутат Государственной думы Александр Козловский на встрече с великолукскими волонтерами, которая состоялась 29 января. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата.

«Вопрос защиты детей от нежелательного контента сейчас приобретает особую важность, – отметил парламентарий. – Вы – именно те люди, которые могут доступным языком объяснить сверстникам, как нужно вести себя в интернете, чего опасаться и как себя обезопасить. Если я, да и любой другой взрослый человек, начнет проводить такие беседы, к нему не так прислушаются, как к вам, ведь вы на одной волне».

«В этой сфере очень сложно все отследить, – высказалась Анастасия Кузьмина, специалист отдела по молодежной политике управления образования. – Школьник может, к примеру, выйти из опасной группы в соцсети, но продолжать ее отсматривать, интересоваться этой темой. Мы пытаемся проводить мониторинг, на начальном этапе отслеживать нездоровый интерес определенной тематикой, но тотально контролировать этот процесс невозможно».

Александр Козловский уверен – задачи волонтеров не контролировать, а убеждать. Он предложил провести волонтерские акции среди школьников, объяснить, какие опасности могут грозить им в интернете, общаться и отвечать на вопросы. Ведь именно из-за недостатка общения дети уходят в виртуальную реальность. «С вами ребятам общаться проще, вы примерно одного возраста, – отметил он. – Это очень острая тема, она напрямую затрагивает будущее нашей страны. Мы с вами понимаем, что негативный контент может распространяться целенаправленно, поэтому очень важно всем вместе противостоять этой угрозе».

В итоге волонтеры приняли решение начать работу в этом направлении и уже на следующей такой встрече подвести первые результаты.

Напомним, что Александр Козловский входит в генеральный совет партии «Единая Россия», сторонники которой в 2017 году в тестовом режиме провели ряд обучающих семинаров для родительского и педагогического сообществ в Московской области, Республике Крым и ряде других регионов. Целью данных семинаров стали повышение информированности родителей и педагогов о правилах безопасного поведения детей в интернете. Сторонникам партии совместно с ведущими экспертами по кибербезопасности и психологами был разработан методический гид по подготовке и проведению встреч по теме «Безопасность детей в интернете».

Учитывая успешный региональный опыт, было принято решение вывести направление «Безопасность детей и подростков в сети интернет» в отдельный федеральный проект. В рамках проекта в 2018 году на федеральном уровне запланировано проведение обучающих встреч, семинаров и вебинаров по указанной тематике, а также две серии общефедеральных мероприятий, приуроченных к концу и началу учебного года.

На региональном уровне этот проект стартует уже на этой неделе, когда в Пскове состоится заседание клуба сторонников «Единой России» по теме «Безопасность детей и подростков в сети интернет». Участие в нем примет и Александр Козловский.