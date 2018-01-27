Общество

Превратить Ельцин-центр в дворец для молодежи предложил Павел Грудинин

Кандидат на пост президента РФ Павел Грудинин предложил закрыть Ельцин-Центр в Екатеринбурге и «сделать из него нормальный дворец для детей», сообщает общественно-политический канал «Красная линия».

В частности, выступая на видеоконференции, Грудинин предложил «сделать из него нормальный дворец для детей, в котором бы они занимались и повышали свои знания, еще и занимались бы различными видами спорта в бесплатных кружках». «Все, что там делается, должно быть направлено на воспитание наших детей», - убежден кандидат в президенты.

Коммунисты Екатеринбурга в свое время выступали против строительства центра, считая Бориса Ельцина «как минимум, спорной фигурой». Как сообщил региональном порталу «URA.RU» депутат Заксобрания Екатеринбурга Александр Ивачев (фракция КПРФ), Ельцин-центр «выполняет функцию по дезинформации населения».

Добавим, что в здании центра ранее открылись магазины, отель, ресторан, клуб и салон красоты с баней, а в скором времени начинает работу институт репродуктивной медицины.