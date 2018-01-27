Общество

По иску прокурора палкинскую управляющую компанию обязали обслуживать четыре детских площадки

Палкинским районным судом удовлетворено исковое заявление прокурора района об обязании ООО «Наш дом» организовать контроль за техническим состоянием оборудования, расположенного на детских площадках, и обеспечить его регулярное обслуживание.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, согласно подпункту «ж» пункта 2 раздела 1 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, в состав общего имущества включаются объекты, предназначенные для обслуживания и благоустройства многоквартирного дома, коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.

В судебном заседании установлено, что в нарушение указанных требований управляющей организацией ООО «Наш дом» не осуществляется обслуживание четырех детских площадок, расположенных в поселке Палкино, что приводит к их несоответствию с положениями ГОСТа Р 52301-2013, определяющего общие требования к безопасной эксплуатации оборудования на детских площадках.

Исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре района.