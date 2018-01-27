Общество

Обеспечить рост реальных доходов и реальных зарплат россиян призвал Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить рост реальных доходов и зарплат россиян. Такое мнение он высказал в ходе церемонии подписания Генерального соглашения на 2018-2020 годы между правительством, РСПП и Федерацией независимых профсоюзов, передает ТАСС.

«Нам необходимо обеспечить рост реальных доходов и реальных зарплат наших граждан, - сказал Путин. - Это касается и бюджетного сектора, над чем последовательно работает государство, и, конечно, коммерческого, потому что конкурентоспособность предприятий, их устойчивое, перспективное развитие прямо зависит от создания привлекательных условий для самореализации работников, от инвестиций в образование, здоровье, компетенции, в качество жизни».

Подписи под Генеральным соглашением поставили председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Документ устанавливает принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений на федеральном уровне на ближайшие три года, а также совместные действия сторон по их реализации.

Предыдущий аналогичный документ был подписан 25 декабря 2013 года и первоначально был рассчитан на трехлетний период, однако 23 декабря 2016 года Генеральное соглашение было продлено на 2017 год. Сотрудничество в его рамках касалось семи основных разделов: экономической политики, зарплаты и уровня жизни населения, рынка труда, условий и охраны труда, промышленной и экологической безопасности, социального страхования и соцзащиты, проблем развития регионов России (в том числе Крайнего Севера) и развития социального партнерства.

В приложениях к документу содержался перечень основных показателей и индикаторов для прогноза социального экономического развития РФ и проекта федерального бюджета, по которым проводятся консультации трехсторонней комиссии.

Одним из новшеств в документе на период на 2018-2020 годы является досрочное доведение размера МРОТ до величины прожиточного минимума. О решении сделать это с 1 мая 2018 года, а не с 2019 года Путин сообщил во время общения с рабочими Тверского вагоностроительного завода 10 января. Как ранее рассказал Шохин, работодатели до конца декабря вели переговоры с социальными партнерами. «Мы утрясали многие вопросы, которые по-разному видят работодатели и профсоюзы. Нашли по всем вопросам развязки. Новое в нем (в Генеральном соглашении – ред.) то, что мы не могли не инкорпорировать в это соглашение, признание факта приведения в соответствие МРОТ и прожиточного минимума», - сказал Шохин.