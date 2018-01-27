Общество

Минпромторг предложил ограничить использование вейпов

Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) вынесло на публичное обсуждение законопроект, предполагающий ограничение на использование электронных сигарет, а также устройств для нагревания табака, сообщает РБК.



В документе, который размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов предлагается ограничить использование, продажу и рекламу электронных сигарет, а также устройств для употребления табачного сырья путем вдыхания аэрозоля (табачного пара).

Минпромторг, в частности, считает необходимым запретить употребление табака с помощью подобных изделий в образовательных и медицинских учреждениях, зданиях органов государственной власти и местного самоуправления, спортивных объектах, на всех видах городского и пригородного транспорта, в самолетах, лифтах, а также на детских площадках.



Также в законопроекте предлагается запретить розничную продажу электронных систем доставки никотина одноразового использования с содержанием никотиносодержащей жидкости более 3 мл и устройств многоразового использования с содержанием никотиносодержащей жидкости более 10 мл.



Также Минпромторг предложил запретить продажу электронных сигарет и вейпов несовершеннолетним.



Минпромторг — не единственное ведомство, которое подготовило законопроект об ограничении электронных устройств потребления никотина. Так, в ноябре прошлого года пресс-секретарь главы Минздрава Олег Салагай сообщил РБК, что в министерстве разрабатывают документ, предусматривающий ограничения на курение вейпов и электронных сигарет в общественных местах. Салагай указывал, что законопроект должен быть готов до 25 февраля.



В марте прошлого года законопроект об ограничении использования вейпов и кальянов «на отдельных территориях, в помещениях и на объектах» в Госдуму внесли несколько депутатов от «Единой России». В итоге документ дошел до Совета Госдумы, однако так и не был рассмотрен в первом чтении. Комитет нижней палаты по охране здоровья пришел к выводу, что в документ необходимо внести целый ряд исправлений. В частности, там указывалось, что не во всех электронных устройствах содержатся табак и никотин, а следовательно, говорить о возможности нанесения вреда жизни и здоровью человека проблематично.