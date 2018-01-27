Общество

Утверждена стратегия развития промышленности по утилизации промышленных отходов

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал Стратегию развития промышленности по переработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства на период до 2030 года. Об этом глава правительства заявил на совещании с вице-премьерами, передает «Интерфакс».



Медведев отметил, что принятие этого документа стало необходимо в связи с тем, что переработка отходов является «отдельной масштабной задачей для нашей промышленности». «По сути, речь идет о создании новой отрасли, которая позволит вовлекать во вторичный оборот дополнительные ресурсы и, конечно, должна снизить объемы захоронений таких промышленных отходов, поскольку это тоже часто приводит к неблагоприятным экологическим последствиям», — пояснил премьер.



Медведев поручил правительственной комиссии определить источники финансирования работ по переработке отходов. Премьер допустил, что выделять деньги на утилизацию могут сами компании, производящие отходы, а в случае необходимости — федеральный и региональные бюджеты.



Проект стратегии подготовлен Минпромторгом. Стратегия подразумевает разработку правовой базы для функционирования отрасли переработки, внедрение стандартов утилизации, проведение соответствующих научно-исследовательских работ и организацию проектов по переработке отходов на производственно-технических комплексах.