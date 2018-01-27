Общество

«Ночь науки» пройдет 2 февраля в псковском лицее №10

2 февраля псковском лицее экономики и основ предпринимательства пройдет «Ночь науки». Как сообщается в группе лицея в социальной сети «ВКонтакте», ученики и родители смогут окунуться в научную атмосферу лицея.

Главный гость мероприятия - Центр науки и спорта «Без предела». В программе: виртуальная экскурсия по Лондону, научный проект «Роза ветров», загадочные явления атмосферы Земли, исторический квест «В гостях у Грозного», математика «голыми руками», лингвистические игры и многое другое.

Начало в 19.00.