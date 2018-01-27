Общество

Россия приняла на вооружение новейшие автоматы

Новые российские автоматы АК-12 и АК-15 приняты на вооружение. Информацию об этом «Интерфаксу» подтвердили в концерне «Калашников».

Официальная газета Минобороны России «Красная звезда» также сообщает, что военное ведомство решило принять на вооружение не только автоматы производства «Калашникова», но и автоматы АЕК-971 и АЕК-973 разработки завода имени Дегтярева. Отмечается, что АК-12 и АК-15 по простоте и надежности больше подходят для общевойсковых частей, а изделия ковровского завода рекомендованы для различных спецподразделений.

О решении было объявлено на координационном научном совете по проблемам боевой экипировки, состоявшемся еще 25 января. Все четыре автомата проходили испытания для включения в боевую экипировку «Ратник», которая позиционируется как экипировка «солдата будущего».

Разработка АК-12 калибра 5,45 миллиметра осуществлялась с 2011 года на основе наработок за предыдущие 10 лет. В течение нескольких лет производителю отказывали в государственном финансировании испытаний, поскольку военные заявляли о многочисленных недостатках перспективного автомата. В 2016-м был продемонстрирован и АК-15, разработанный под 7,62-миллиметровый патрон.

АЕК-971 был разработан в 1978-м на базе автомата системы Константинова. В том же году он участвовал в конкурсе «Абакан», объявленном Минобороны СССР, но тогда предпочтение было отдано автомату АН-94. В 2013-м модифицированный АЕК-971 под названием А-545 стал кандидатом на новый общевойсковой автомат. Его вариантом под 7,62-миллиметровый патрон выступил АЕК-973.