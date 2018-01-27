Общество

Изменения в бюджет внесут депутаты Великолукской городской Думы

Очередное 7-е заседание Великолукской городской Думы шестого созыва состоится 31 января в 10.00 в зале заседаний администрации города Великие Луки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города, в проект повестки дня включены девять вопросов.

Депутаты внесут изменения в бюджет муниципального образования «Город Великие Луки» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», а также в положение о порядке установления гарантированной компенсационной выплаты лицам, замещающим выборные муниципальные должности категории «А», и положение о порядке установления ежемесячной гарантированной компенсационной выплаты муниципальным служащим в муниципальном образовании «Город Великие Луки».

Кроме того, в повестку дня включены вопросы согласовании передачи в безвозмездное пользование нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, расположенных по адресам: ул. Некрасова, д. 19, ул. Дворецкая, д. 13/28.

Будут заслушаны доклады об итогах работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Великие Луки за 2017 год и о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Великие Луки по организации профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в 2017 году.

Также будут внесены изменения и дополнения в положение о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Великие Луки», утвержденное решением Великолукской городской Думы от 27.02.2006 г. № 9. Проект решения вносит глава города Великие Луки.