Общество

Начальника Великолукского отдела Управления Росреестра оштрафовали на 5 тысяч рублей

Мировым судьей судебного участка №39 г. Великие Луки Псковской области рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении начальника Великолукского отдела Управления Росреестра по Псковской области, возбужденное прокурором города Великие Луки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной прокуратуры, в судебном заседании установлено, что в нарушение требований Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации» начальник Великолукского отдела Управления Росреестра по Псковской области нарушила установленный законодательством Российской Федерации срок рассмотрения обращений граждан.

Постановлениями мирового судьи должностное лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.59 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан) и подвергнуто наказанию в виде административного штрафа на общую сумму в размере 5 тысяч рублей.