После вмешательства прокуратуры работникам СПК «Дубровно» выплатили зарплату за декабрь

Прокуратура Порховского района провела проверку соблюдения прав работников СПК «Дубровно»» на своевременное получение заработной платы.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры региона, в ходе надзорных мероприятий установлено, что 46-ти работникам предприятия не выплачена заработная плата за декабрь 2017 года на общую сумму 123 тысяч рублей.
В этой связи прокуратурой района в адрес председателя СПК «Дубровно» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и выплаты работникам денежной компенсации в порядке, предусмотренном ст.236 ТК РФ (материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику).
В настоящее время нарушения закона устранены, заработная плата работникам предприятия выплачена в полном объеме.