Общество

После вмешательства прокуратуры работникам СПК «Дубровно» выплатили зарплату за декабрь

Прокуратура Порховского района провела проверку соблюдения прав работников СПК «Дубровно»» на своевременное получение заработной платы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры региона, в ходе надзорных мероприятий установлено, что 46-ти работникам предприятия не выплачена заработная плата за декабрь 2017 года на общую сумму 123 тысяч рублей.

В этой связи прокуратурой района в адрес председателя СПК «Дубровно» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и выплаты работникам денежной компенсации в порядке, предусмотренном ст.236 ТК РФ (материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику).

В настоящее время нарушения закона устранены, заработная плата работникам предприятия выплачена в полном объеме.