Общество

31 января в «Клубе поколений» на базе Псковского облсовпрофа состоится просмотр фильма «Большой»

31 января в 15.00 в рамках работы «Клуба поколений», действующего на базе Псковского облсовпрофа, состоится просмотр фильма «Большой» режиссера Валерия Тодоровского. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, участники проекта и все желающие смогут увидеть историю о девочке из провинциального города, благодаря своему таланту поступившей в балетную академию в Москве, о трудностях, с которыми она и ее друзья по академии сталкиваются на пути на сцену Большого театра.

После просмотра по традиции состоится обсуждение фильма. Кинопоказ пройдет в учебном классе Псковского облсовпрофа.

Напомним, что социальный проект «Клуб поколений» реализуется Псковским облсовпрофом и общественной организацией «СемьЯ» с 2014 года. Необходимые ресурсы для старта проекта были получены при поддержке благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. И уже в течение нескольких лет пожилые люди и молодежь в ходе совместных встреч обучаются новым видам творчества, участвуют в литературных вечерах, смотрят и обсуждают кинофильмы, организуют концерты, субботники и просто общаются. Собрания клуба проходят ежемесячно на базе Псковского областного совета профсоюзов.

Двери клуба открыты для псковичей старшего возраста и молодежи. Всю информацию о работе проекта можно узнать у организаторов по телефонам: 8-911-379-57-34 (Сергей Лазученков) или 8-953-243-06-15 (Светлана Тябут).