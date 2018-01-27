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Общество

Иностранка пыталась провезти через пункт пропуска «Бурачки» лекарства в детском кресле

30.01.2018 09:57|ПсковКомментариев: 2

 Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку провоза незадекларированной продукции через границу.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, в минувшие выходные в автомобильный пункт пропуска «Бурачки» на выезд из Российской Федерации прибыл автомобиль «Ауди» под управлением гражданки иностранного государства 1977 года рождения.

Во время прохождения пограничного контроля женщина старалась вести себя вполне спокойно и уверенно. В соответствии с инструкцией ее транспортное средство было осмотрено с использованием служебной собаки «Бояра», натренированной на выявление наркотических средств и психотропных веществ.

 «Говоря на сленге кинологов, пограничный пес «сработал», обозначив конкретное место – детское автомобильное кресло, находящееся в салоне автомобиля. Зная подаваемое псом условное обозначение, инструктор доложил, что в указанном месте могут находиться запрещенные к провозу через границу вещества. Острый нюх «Бояры» не подвел. Из кресла пограничники извлекли укрытые от контроля 52 упаковки лекарственных препаратов различных наименований», - рассказали в пресс-службе ведомства.

После проведения контрольно-проверочных мероприятий иностранка и выявленные медикаменты, в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядке, переданы сотрудникам таможни для принятия правового решения.

Теги: #Пограничное управление ФСБ России по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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