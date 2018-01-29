Общество

Прокуратура добилась возмещения потраченных чернобыльцем на лекарства средств

Прокуратура Палкинского района принимает меры по защите социальных прав граждан.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, ранее прокуратурой района проведена проверка по обращению инвалида 3 группы, являющегося лицом, подвергнутым воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, который не был своевременно обеспечен в соответствии с рецептом лекарственным препаратом в связи с его отсутствием в аптечном учреждении и на складе ГППО «Фармация».

В связи с угрозой здоровью ввиду своевременного неполучения лекарства гражданин вынужден был приобрести лекарственный препарат за собственные денежные средства.

Вместе с тем, несмотря на вступление в силу решения мирового судьи судебного участка №38 г. Пскова, которым удовлетворено исковое заявление прокурора Палкинского района, действовавшего в интересах указанного лица о взыскании с Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации денежных средств в счет убытков, связанных с приобретением лекарственных препаратов, в размере 8 109 рублей 54 копейки, решение суда в добровольном порядке ответчиком до настоящего времени не исполнено.

На основании изложенного прокуратурой района в суде истребован исполнительный лист, который направлен для принудительного исполнения в службу судебных приставов.