Общество

Житель Опочки может лишиться свободы за уклонение от отбывания наказания за кражу

Прокурор Опочецкого района признал законным и обоснованным постановление дознавателя о возбуждении уголовного дела от 19 января 2018 года в отношении местного жителя о совершении преступление по ст. 314. 1 (уклонение лица, осужденного к ограничению свободы, от отбывания наказания).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, установлено, что 10 декабря 2015 года подозреваемый был осужден за кражу с незаконным проникновением в жилище (ст. 158.3 УК РФ), и ему назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы с назначением дополнительного наказания в виде ограничения свободы сроком 1 год.

4 сентября 2017 года он после отбытия наказания в виде реального лишения свободы был поставлен на учет в Пустошкинский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области, а 24 ноября ему установили электронные средства надзора и контроля - стационарное электронное устройство и электронный браслет. Однако в период отбытия наказания подозреваемый неоднократно нарушал ограничения — покидал место жительства после 22.00, сменил место жительства, не явился на регистрацию без уважительной причины, за что ему применялись предостережения о недопустимости нарушения порядка и условий отбытия наказания. Кроме того, он предупреждался об уголовной статье по ст. 314.1 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года.