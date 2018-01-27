Общество

О влиянии новогодних каникул на зарплату напоминает псковичам трудовая инспекция

В соответствии со статьей 112 ТК РФ, наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Государственной инспекции труда в Псковской области.

Расчет дневной ставки заработной платы для таких сотрудников производится исходя из количества рабочих дней в месяце без учета праздничных дней. Если работник отработает полное количество рабочих дней января, то он должен получить должностной оклад полностью, невзирая на длительные выходные.

Работникам, за исключением тех, кто получает оклад, за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Размер и порядок выплаты указанного вознаграждения определяются коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым договором.

Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день.

На производствах, где приостановка работы в нерабочие праздничные дни невозможна, выходные дни предоставляются сотрудникам в соответствии с графиками сменности. Но если рабочий день по графику выпадает на нерабочий праздничный день, то оплата за этот день производится не менее чем в двойном размере (статья 153 ТК РФ). Конкретный размер оплаты при этом зависит от установленной системы оплаты труда. Так, например, сдельщикам работа в праздничный день должна оплачиваться не менее чем по двойным сдельным расценкам.

По желанию работника, работавшего в нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в праздник оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. Если в связи с производственной необходимостью вы вызовете сотрудника, работающего по пятидневной рабочей неделе, на работу в праздничный день (предположим, 7 января), а сотрудник захочет взять за работу в праздник отгул (к примеру, 11 января), то его зарплата за январь будет состоять из оклада плюс оплаты за работу в праздничный день, но в одинарном размере.