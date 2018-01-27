Общество

Переносная база для занятий начальной военной подготовкой появится в Псковской области

Новая переносная учебно-тренировочная база для занятий по военно-патриотической и начальной военной подготовке появится в детско-юношеском молодежно-патриотическом клубе «Высота». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на директора клуба Владимира Никишина.

Оборудование будет закуплено на средства Фонда президентских грантов в размере более 500 тысяч рублей.

Переносная база включает полосу препятствий, участок гранатометания, полевой тир, оборудование для тактических занятий, укрытия для военно-тактических игр и другие приспособления, которые можно легко транспортировать и устанавливать как на открытых, так и закрытых площадках. Комплекс будет использоваться для проведения выездных занятий и соревнований клуба.

«Этот комплекс расширит число участников клуба и позволит проводить наши занятия в муниципалитетах. Привезти базу в любой район области стоит в несколько раз дешевле, чем доставить учащихся в Псков, организовать их питание и проживание», - пояснил руководитель НКО.

«Высота» работает в Псковской области с 2004 года и является одним из лучших детско-юношеских военно-патриотических клубов Северо-Запада России. Ежегодно в мероприятиях НКО принимают участие более 100 школьников в возрасте от 8 до 18 лет.