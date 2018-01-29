Общество

Псковские активисты ОНФ приняли участие в мероприятиях, посвященных годовщине снятия блокады Ленинграда

Активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных 74-й годовщине со дня снятия блокады города-героя Ленинграда. Для учащихся школы №17 Пскова общественники организовали и провели Урок мужества, на котором своими воспоминаниями о тяжелых и страшных событиях военных лет поделились ветераны, члены региональной общественной организации «Малолетние узники фашистских концлагерей».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном исполкоме ОНФ, урок начался с демонстрации роликов с фотохроникой тех страшных месяцев блокады для изможденных голодом и холодом людей: заснеженные разрушенные улицы, на которых замерзали жертвы блокады. «Мы подготовили и провели для учащихся «урок памяти», чтобы дети знали о трагических событиях, в которых выстоял осажденный город», – рассказал активист регионального отделения ОНФ Сергей Лазученков.

В поселке Палкино активисты Народного фронта приняли участие в памятном мероприятии, которое собрало жителей поселка в районном досуговом центре. Каждому участнику выдавали копии хлебных карточек времен блокады. «На столе были установлены весы с демонстрацией нормы хлеба декабря 1941 года – 125 г. Участники мероприятия получили возможность прикоснуться к страшным страницам нашей истории в формате экспозиции книг о блокаде, фотовыставки и выставки детского рисунка. Чувство сопричастности к великому подвигу ленинградцев позволяла почувствовать ленточка Ленинградской Победы, которую выдавали всем участникам, а также листовки и газеты времен Великой Отечественной войны», – рассказала член регионального штаба ОНФ Наталья Плявинская.

Участникам мероприятия был продемонстрирован фильм о блокаде Ленинграда.

Представители «Молодежки ОНФ» в Псковской области организовали и провели акции «Открытка памяти». Перед началом «урока мужества» для школьников подготовили презентацию: на столе разложили кусочки хлеба – суточные нормы для одного человека в блокадном Ленинграде в июле и ноябре 1941 года. Каждому учащемуся была вручена открытка с цифрами и фактами, отражающими подвиг мужественных ленинградцев. Также акция «Открытка памяти» проведена в псковской универсальной областной научной библиотеке.

Напомним, за 872 дня блокады в Ленинграде от голода, бомбежек и артобстрелов погибли около 1 млн ленинградцев. По «Дороге жизни», проходившей через Ладожское озеро, а также по воздуху было эвакуировано 1,7 млн человек.

Региональное отделение Общероссийского народного фронта активно проводит военно-патриотическую работу. Активисты ОНФ в рамках региональной акции «Мы – память» участвуют в поиске и благоустройстве воинских захоронений времен Великой Отечественной войны, проводят уроки мужества для школьников.