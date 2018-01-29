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РВИО представляет видеокалендарь памятных дат военной истории Отечества на февраль.

«Российское военно-историческое общество» представляет календарь памятных дат военной истории Отечества на февраль.

2 февраля - День воинской славы России. В этот день в 1943 году советские войска разгромили немецко-фашистские войска в Сталинградской битве.

9 февраля - памятная дата военной истории России. В этот день в 1904 году российский крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» геройски сражались с японской эскадрой в бухте Чемульпо.

13 февраля - памятная дата военной истории России. В этот день в 1945 году советские войска окончательно освободили столицу Венгрии Будапешт.

15 февраля - памятная дата России. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В этот день в 1989 году советские войска были выведены из Афганистана.

16 февраля - памятная дата военной истории России. В этот день в 1916 году русские войска под командованием Николая Николаевича Юденича взяли турецкую крепость Эрзерум.



23 февраля - День воинской славы России. День защитника Отечества. В 1918 году была создана Рабоче-Крестьянская Красная армия.