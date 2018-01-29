Общество

В Пскове мужчина подозревается в фальсификации доказательств по гражданскому делу

Следственным отделом по городу Пскову следственного управления СК России по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя. Он подозревается в фальсификации доказательств по гражданскому делу (ч. 1 ст. 303 УК РФ).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления, по версии следствия, 9 августа 2017 года подозреваемый через своего представителя предоставил в суд по гражданскому делу сфальсифицированные документы об отправлении им в страховую компанию почтовой связью в 5-дневный срок, как это требует законодательство об обязательном страховании гражданской ответственности транспортных средств, документов об имевшем место ДТП, оформленном без участия уполномоченных на то сотрудников полиции.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.