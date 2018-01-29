Общество

Задолжавшего детям 200 тысяч рублей печерянина упекли за решетку

Уклоняющегося от родительских обязанностей должника из Печор привлекли к административной ответственности после составления судебными приставами протокола административного задержания.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, в соответствии с решением мирового судьи Печорского района, отец-должник обязан была выплачивать алименты в размере 1/2 от всех видов заработка на содержание своих троих несовершеннолетних дочерей, начиная с 2012 года. В ОСП Печорского и Палкинского районов в отношении данного гражданина исполнительное производство было возбуждено в 2015 году.

Отец-должник не трудоустроен, долг перед детьми уже 200 тысяч рублей, характеризуется не с положительной стороны, постоянно скрывался от судебных приставов и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за неуплату алиментов.

С целью розыска должника, его место жительства было под постоянным присмотром судебных приставов. В очередном выезде в адрес к должнику он был обнаружен дома, после чего препровожден в отдел судебных приставов.

Уже в отделе судебным приставом-исполнителем был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». А в целях обеспечения своевременного и правильного рассмотрения дела об административном правонарушении судебный пристав по ОУПДС, воспользовавшись своими новыми полномочиями по задержанию алиментщиков, составил на данного должника протокол административного задержания. В тот же день, гражданин была доставлен в Печорский отдел полиции и помещен в камеру административного задержания.

На следующий день должник был доставлена в суд, где мировым судьей ему вынесено постановление о назначении административного наказания в виде обязательных работ сроком на 150 часов.

В дальнейшем, если житель Печор продолжит уклоняться от уплаты алиментов, ему будет грозить уголовная ответственность.

Напомним, что вступил в силу Федеральный закон от 30.10.2017 N 309-ФЗ «О внесении изменений в статьи 27.2 и 27.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». При выявлении административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», должностные лица ФССП России могут осуществлять административное задержание и доставление в служебное помещение суда или органа внутренних дел (полиции) лиц, в отношении которых ведется производство по делам об административных правонарушениях, связанных с неуплатой алиментов.