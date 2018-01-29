Общество

В Псковской области стали чаще жениться

По оперативным данным, в январе - ноябре 2017 года число браков, зарегистрированных в органах ЗАГС Псковской области, увеличилось по сравнению с соответствующим периодом 2016 года на 261 случай и составило 4084, а число разводов увеличилось на 52 случая и составило 2600. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

В целом в 2017 году естественная убыль в расчете на 1000 населения увеличилась на 19,4 процента по сравнению с соответствующим периодом 2016 года. Миграционная убыль населения составила 330 человек.

Общий коэффициент рождаемости в целом по области снизился на 14,3 процента по сравнению с соответствующим периодом 2016 года и составил 9,6 человека на каждую тысячу населения. Общий коэффициент смертности по области снизился на 1,7 процента и составил 17,6 умерших на каждую тысячу населения. В целом по области число умерших в 1,8 раза превысило число родившихся, в городах и поселках городского типа - в 1,6, на селе - в 2,8 раза (в январе-ноябре 2016 года соответственно - в 1,6; 1,3; 2,6 раза).

На лиц, умерших от болезней системы кровообращения, приходилось 62,6 процента всех смертей, от новообразований - 13,9, от внешних причин смерти - 7,2, от болезней органов пищеварения - 4,8, от болезней органов дыхания - 4,2, от инфекционных и паразитарных болезней - 0,8 процента.