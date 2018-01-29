Общество

Брюки, куртки и плащи изъяли у великолукского предпринимателя за долги

Судебный пристав-исполнитель ОСП города Великие Луки наложила арест с изъятием на товар, принадлежащий владельцу павильона женской одежды, задолжавшему налоговой и кредитной организации более 400 тысяч рублей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, великолукский предприниматель задолжал банку за кредит 284 тысячи рублей, налоговой инспекции - более 60 тысяч рублей, а также у него имеется долг перед товариществом собственников жилья. В общей сложности, у великолукского предпринимателя имеются долги по 6 исполнительным производствам.

Несколько месяцев предприниматель выплачивал по 1-2 тысячи рублей, в сентябре 2017 года была оплата в 87 тысяч рублей.

Уже в рамках работы над исполнительным производством владелец павильона с женской одеждой был ограничена в выезде за пределы Российской Федерации, в праве проведения регистрационных действий с недвижимостью, а на его банковские счета наложен арест. Кроме того, на имущество должника не раз накладывался арест.

В ходе совершения исполнительных действий судебным приставом-исполнителем было установлено, что должник осуществляет предпринимательскую деятельность в ТЦ «Апельсин» города Великие Луки.

В связи с этим судебным приставом-исполнителем совместно с представителем взыскателя был осуществлен выезд по месту осуществления торговой деятельности должника. В присутствии понятых и представителя кредитной организации был наложен арест на 21 единицу одежды (брюки, куртки, плащи, бриджи, джемпера, пальто) на сумму в 80,5 тысяч рублей. Арестованные вещи были изъяты у должника и переданы на ответственное хранение взыскателю, о чем был составлен соответствующий акт.

В соответствии с законодательством владельцу павильона с женской одеждой предоставлено время на добровольную оплату долга. Если по истечению установленного срока этого не произойдет, брюки, куртки и плащи будут переданы на окончательную оценку с целью дальнейшей реализации.