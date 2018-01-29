Общество

Средняя зарплата жителей Псковской области за год увеличилась на 4,6%

Среднедушевые денежные доходы населения в январе-ноябре 2017 года, по предварительным данным, составили 22116 рублей в месяц, что больше на 4 процента, чем в январе-ноябре 2016 года. В реальном выражении среднедушевые денежные доходы возросли на 0,1 процента, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

Средняя номинальная начисленная заработная плата по Псковской области за январь-ноябрь 2017 года, по оценке, составила 22618 рублей и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2016 года на 4,6 процента. В реальном выражении с учетом индекса потребительских цен заработная плата выросла на 0,6 процента.

Наиболее высокий размер оплаты труда (по оценке) сложился в организациях видов экономической деятельности «Деятельность финансовая и страховая» (43644 рубля), «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» (30921 рубль), «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (28011 рублей), «Деятельность в области информации и связи» (26103 рубля).

Уровень оплаты труда работников организаций видов экономической деятельности «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» (14788 рублей) и «Сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (15904 рубля) за январь-ноябрь 2017 года был ниже среднеобластного на 34,6 и на 29,7 процента соответственно.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников образования по Псковской области за январь-ноябрь 2017 года составила 18550 рублей - на 18 процентов меньше, чем среднемесячная заработная плата в целом по области. По организациям здравоохранения и предоставления социальных услуг среднемесячная начисленная заработная плата работников за январь-ноябрь 2017 года сложилась в размере 21342 рубля, что составило 94,4 процента к уровню среднемесячной заработной платы в целом по области.