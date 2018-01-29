Не сушить на печных дверях одежду призывают псковичей спасатели

В ближайшее время на территории Псковской области прогнозируется снижение температуры воздуха, поэтому жители области станут активнее отапливать свои дома. В связи с этим Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает некоторые правила эксплуатации отопительных печей.
На полу перед топкой должен лежать неповреждённый предтопочный лист размером не менее 50х70 см из негорючего материала. Подходы к печи со стороны топочной дверки должны быть свободными. Мебель должна находиться на расстоянии не ближе 70 см от печи, а от топочных отверстий – не менее чем на 125 см.
При эксплуатации печей и каминов запрещается:
Кроме того, нельзя топить печи с открытыми дверками, сушить на них одежду и дрова, складывать и ставить около нее различные горючие материалы. Следует помнить, что топка печи в течение длительного времени приводит к перекалу отдельных её частей. Поэтому рекомендуется ее топить не чаще 2-3 раза в день по 1-1,5 часа. За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.
Во избежание образования трещин в кладке, прочищайте дымоход от скапливающейся в нём сажи не реже одного раза в три месяца, периодически проверяйте дымоходы на наличие в них тяги.