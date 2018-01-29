Общество

Псковичи смогут напрямую обратиться к депутатам различного уровня со своими вопросами в феврале

Псковичи могут напрямую обратиться к депутатам различного уровня со своими вопросами, проблемами и предложениями. В феврале народные избранники снова будут работать в региональной общественной приемной партии «Единая Россия».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, 1 февраля с гражданами встретится депутат областного Собрания Алексей Васильев, 13 и 14 февраля - его коллеги Лидия Драгунова и Владимир Яников.

15 февраля заявителей выслушает спикер регионального парламента Александр Котов. 6 февраля прием проведет его первый заместитель, руководитель фракции «Единой России» Виктор Антонов.

Еще два вице-спикера ПОС - Юрий Сорокин и Виктор Остренко - будут решать вопросы псковичей 27 и 28 февраля, соответственно. 20 февраля в общественной приемной посетителей будет ждать парламентарий Игорь Дитрих.

Все эти приемы пройдут с 10:00 до 13:00. Предварительная запись возможна по телефону (8112) 66-25-12.

Кроме того, 14 февраля с жителями региона готовы встретиться представители госкомитета по здравоохранению и фармации, 21 февраля – госкомитета по строительному и жилищному надзору, 28 февраля – госкомитета по труду и занятости. Должностные лица администрации области будут вести приемы с 17:00 до 18:00.

Также псковичи смогут задать свои вопросы депутатам городской Думы. 1 февраля с 14:00 до 17:00 на них будет отвечать Ольга Федорова, 8 февраля – Валерий Тюменцев, 13 февраля – Любовь Николаева.

15 февраля в то же время вникать в проблемы граждан намерен депутат, руководитель фракции «Единой России» в Псковской гордуме Денис Иванов, 20 февраля – народный избранник Григорий Стороненков, 27 февраля – Эдуард Белов.

7 февраля с 10:00 до 13:00 можно обратиться к заместителю главы Пскова Владимиру Воробьеву, а 22 февраля с 14:00 до 17:00 – к заместителю главы областного центра Елене Полонской.