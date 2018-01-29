Общество

Врио губернатора посетил сосудистый центр в Великих Луках, созданный на базе ГЧП

Отделение рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения в Великих Луках посетил во вторник, 30 января, временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего визита в южную столицу региона.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, отделение создано в Великолукской межрайонной больнице в прошлом году на основе государственно-частного партнерства. За счет собственных средств больница подготовила необходимые помещения и сделала ремонт, а инвестор (ООО «Аврора Меди») оснастил его необходимым оборудованием, в том числе ангиографической системой на сумму более 28 млн рублей. Отделение стало одной из составных частей первичного сосудистого центра, который по уровню оснащения приблизился к региональному. С момента начала работы в отделении выполнено 80 коронарографий и 25 стентирований.

Во время визита врио губернатора в отделении шла операция по стентированию. Директор по инвестиционным проектам «Аврора Меди» Кирилл Козлов рассказал Михаилу Ведерникову, что это уже пятая операция за сегодняшний день и проходит под местным наркозом.

Кирилл Козлов подчеркнул, что благодаря новому отделению в Великих Луках появилась возможность оказать высокотехнологичную помощь пациенту с сосудистой патологией на месте. Для этого необязательно ехать в Псков или клиники Москвы и Санкт-Петербурга. «Сердечно-сосудистые заболевания стоят на первом месте по распространению в нашем регионе. Мы со своей стороны делаем все, чтобы их стало меньше: развиваем материально-техническую базу медучреждений, повышаем квалификацию специалистов, занимаемся профилактикой. И новый центр — еще одни шаг в решении этой задачи. Очень важно, что современные сосудистые центры теперь есть в двух частях области», - сказал врио губернатора и уточнил, какова ежегодная потребность в подобных хирургических вмешательствах.

Сопровождающий главу региона председатель государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов пояснил, что ежегодно в южной части региона требуется как минимум 300 стентирований. Однако в этом году квота составляет 70 экстренных и 20 плановых операций. Это связано с тем, что в отделении пока работают только два врача. Дополнительно ведется поиск еще трех узких специалистов.

По итогам осмотра отделения врио губернатора поручил Игорю Потапову рассмотреть возможность привлечения внебюджетных источников финансирования для расширения оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями кровообращения.

Напомним, это не первый опыт ГЧП в медицинской сфере. В 2013 году в Пскове открылся нефрологический центр в рамках инвестиционного соглашения между администрацией Псковской области и немецкой компанией «B. Braun Авитум Руссланд». Позднее в Великих Луках появился филиал центра. Такое сотрудничество позволяет привлекать внебюджетные источники финансирования для обновления материально-технической базы учреждений здравоохранения, что повышает качество оказания медицинских услуг и в свою очередь вносит вклад в решение демографической проблемы