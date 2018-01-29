Общество

Псковские коммунисты попросили у Мединского публичных извинений за ложь и клевету в сериале НТВ «Последняя статья журналиста»

Псковский областной комитет КПРФ обратился к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с заявлением по поводу сериала «Последняя статья журналиста», который вышел на экраны НТВ в январе. Текст заявления пресс-служба обкома партии продублировала в редакцию Псковской Ленты Новостей:

«С 22 января 2018 года на телеканале НТВ начался показ сериала режиссёра Сергея Татарского «Последняя статья журналиста». Действие фильма начинается в середине 80-х годов, в годы перестройки, и проходит в городе Пскове.

Одним из «героев» фильма является первый секретарь Псковского обкома КПСС. Его сын-наркоман совершает ДТП, в результате которого погибают две девушки. Отец, используя служебное положение, прикрывает сына от наказания. Также в результате ДТП, находясь в нетрезвом виде, погибают второй секретарь обкома КПСС и прокурор области. По сюжету фильма показан колхоз-развалюга, которые появилиь только в 90-е годы в результате так называемых «реформ».

Мы, старшее поколение, возмущены таким искажением действительности. Всему должен быть предел. С 1978 по 1987 год первым секретарём Псковского областного Комитета КПСС являлся Рыбаков Алексей Миронович, ветеран Великой Отечественной войны, кавалер орденов Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, Знак Почёта, Отечественной войны 1-й степени, отвественный руководитель и порядочный человек, много сделавший для социально-экономического развития области. Два года назад мы проводили его в последний путь, но память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Большое недоумение и обиду по поводу этого сериала высказывают вдова Рыбакова А.М., Валентина Григорьевна, и дочь, Нина Алексеевна. Что подумает молодёжь об этом периоде истории Псковщины? О каком патриотическом воспитании может идти речь на таком примере?

Псковский областной Комитет КПРФ просит Вас, Владимир Ростиславович, запретить выход на экраны фильмов, искажающих историческую действительность и принести публичные извинения жителям Псковщины за ложь и клевету на советское время, показанное в сериале».

Напомним, о намерении обратиться в минкульт первый секретарь комитета Псковского областного отделения КПРФ Петр Алексеенко заявлял на сессии Псковского областного Собрания 25 января. Он назвал сериал «Последняя статья журналиста» «пощечиной Псковской области».