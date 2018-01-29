Общество

В Госдуме предложили смягчить наказание для хакеров

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий смягчение уголовного наказания для хакеров, передает корреспондент «Росбалта».

Законопроектом предлагается исключить из видов уголовных наказаний за преступления коррупционной направленности и мошенничество в сфере компьютерной информации арест, ограничение и лишение свободы, заменив их принудительными работами.

Принятие закона позволит сократить расходы федерального бюджета на содержание заключенных и увеличить доходы за счет удержания части заработной платы осужденных к принудительным работам в доход государства, отмечается в пояснительной записке к проекту.

Согласно данным ФСИН, расходы на содержание одного заключенного в 2018 году составят 30 тысяч 284 рубля в месяц, всего же в российских уголовно-исправительных учреждениях находятся сейчас более 602 тысяч человек.