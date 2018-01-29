Общество

Иван Цецерский - Александру Васильеву: Я возмущаюсь не потому, что вы неправы, а от безысходности

Глава города Пскова Иван Цецерский пояснил депутату Госдумы и лидеру общественного движения «Убитые дороги» Александру Васильеву причины своих возмущений, которые он ранее высказывал в его адрес, в том числе в СМИ и в соцсетях.

«Я иногда возмущаюсь не тем, что вы не правы, а от безысходности», - отметил глава города на встрече с активистами «Убитых дорог». Проблем в дорожном хозяйстве муниципалитета, по его словам, много, а средств на их устранение не хватает. «Псков получает отчисления из территориального дорожного комитета, но они общего порядка. А городу нужна более серьезная финансовая поддержка перед Международными Ганзейскими днями. Более 170 городов Европы (которые приедут в Псков на это мероприятие в 2019 году - ред.) - это очень серьезно. Нужна ваша помощь. Если можно, помогите», - обратился Иван Цецерский к Александру Васильеву.

Помимо этого глава города попросил активистов «Убитых дорог» познакомить ответственных лиц Пскова с положительным опытом других городов в части уборки улиц. «Вы же много ездите по России и видите положительные примеры техзаданий по содержанию улично-дорожной сети», - заметил он.