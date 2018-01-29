Общество

Шесть псковских семей оформили президентское пособие на первого ребенка

Шесть семей из Псковской области оформили ежемесячное пособие в связи с рождением первого ребенка, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области со ссылкой на главное государственное управление социальной защиты населения региона. Первые выплаты получат жители Великих Лук, Невеля, Красногородского и Стругокрасненского районов.

Размер пособия в Псковской области составляет 10 тысяч 652 рубля.

Средства выплачиваются семьям, в которых после 31 декабря 2017 года родился первый ребенок, а среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума за 2-й квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты (в 2018 году - не более 17 тыс 967 рублей).

Пособие предоставляется ежемесячно до достижения ребенком 1,5 лет. За получением выплат жителям региона необходимо обращаться в органы социальной защиты населения по месту жительства либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

С 1 января в Псковской области родились 160 первенцев.

Напомним, решение о ежемесячных выплатах гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, при рождении (усыновлении) первого ребенка принял президент России Владимир Путин.