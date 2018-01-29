Общество

Власти Пскова и общественное движение «Убитые дороги» не смогли подписать соглашение о сотрудничестве

Власти Пскова и общественное движение «Убитые дороги» не смогли подписать соглашение о сотрудничестве. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, подписать документ планировалось сегодня, 30 января, в рамках встречи активистов движения с главой Пскова Иваном Цецерским и главой городской администрации Александром Братчиковым.

Однако, как отметил сити-менеджер, у администрации города есть ряд замечаний к тексту соглашения, которые нужно обсудить дополнительно.

«Значит, будет еще один повод для встречи», - ответил ему депутат Госдумы, лидер «Убитых дорог» Александр Васильев.

Несмотря на то, что документ сегодня подписать не удалось, обе стороны выразили заинтересованность во взаимном сотрудничестве, направленном на улучшение качества ремонта и содержания улично-дорожной сети Пскова.