Общество

Начальника УГХ Пскова привлекут к ответственности за незаконное продление контракта по благоустройству дворовых территорий

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области поступило решение Псковского областного суда по штрафу, назначенному начальнику управления городского хозяйства администрации города Пскова Алексей Захарову, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Напомним, в начале 2017 года руководитель принял решение без проведения конкурентных процедур заключить 7 контрактов с ООО «Базовый элемент» по содержанию объектов зеленого хозяйства на территории города Пскова на общую сумму 639 тысяч рублей. До этого в этом же году было заключено 6 контрактов с этой же организацией. Начальник УГХ объяснил необходимость заключения в один день этих договоров тем, что нужно убирать парки и времени проводить процедуры нет. Однако судебные инстанции согласились с позицией антимонопольщиков и подчеркнули следующее: в должности начальник находится с 2013 года и имел возможность прогнозировать, планировать и контролировать сложившуюся ситуацию, то есть провести конкурентные процедуры заранее со сроком исполнения с 1 января, законодательство это допускает. Штраф был снижен на сумму с 50 до 25 тысяч рублей.

Сегодня также поступили материалы от прокуратуры Псковской области на действия начальника УГХ при исполнении контракта на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, срок выполнения контракта с 15 сентября по 31 октября 2017 года, на сумму 26 миллионов рублей. Из материалов следует: дважды срок исполнения контракта в нарушение норм законодательства продлевался до 21 ноября 2017 года. По данным фактам должностное лицо будет привлечено к ответственности.

Но самое главное, отмечают в УФАС России по Псковской области, - все работы приняты по актам выполненных работ, контракт исполнен, деньги освоены. Правда в декабре 2017 года сотрудники УФАС совместно с прокуратурой области выезжали на объекты (по ул. Я Райниса, 82, Генерала Маргелова 11, пер. Машиниста, 9, ул. Поземского 83, 85, 87,89, Р. Люксембург, 23, Конная 5, Киселева, 18 Народная, 39, Энтузиастов, 9, Коммунальная, 42) и установили, что до полного исполнения контрактов в некоторых дворах было очень далеко. Материалы переданы в прокуратуру Псковской области и впоследствии в контрольно-счетное управление.

«Надеемся, там разберутся и проверят факты по объему работ, выполненных во дворах и оплате по контракту. На фоне жалоб наших граждан и состояния тротуаров в некоторых дворах документы, подписанные начальником УГХ о выполнении и приемке всех работ во дворах до 21 ноября выглядят вызывающе. Надеюсь, компетентные органы разберутся. Вместо того, чтобы привлечь подрядчика к ответственности за нарушение сроков выполнения работ, за безобразные траншеи во дворах, продлеваются контракты и оплачиваются результаты работ», - подчеркнула руководитель Псковского УФАС России Ольга Милонаец.