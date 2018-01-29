Общество

Животноводы ООО «ПсковАгроИнвест» стали лидерами среди работников сельхозпредприятий Псковского района по итогам года

Животноводы ООО «ПсковАгроИнвест» стали лидерами среди сельхозпредприятий Псковского района по итогам года. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации.

Так, доярка Екатерина Кузьмина из ООО «ПсковАгроИнвест» надоила от каждой коровы по 9092 кг молока. Это лучший результат среди работников молочно-товарных ферм Псковского района. Второе место занимает Наталья Городова из ООО «Металлист», продуктивность коров составила 8700 кг.

Телятница Лилия Растопчина из ООО «ПсковАгроИнвест» получила среднесуточный привес на выращивании молодняка крупного рогатого скота 880 граммов, Елена Бондаренко из ЗАО «Агрофирма «Победа» - 808 граммов.

У оператора-свиновода из ООО «ПсковАгроИнвест» Валентины Тюриной среднесуточный привес на откорме свиней составил 773 грамма, а операторы-птицеводы из ООО «Племрепродуктор Назия» Светлана Марыскина, Татьяна Полотовская, Татьяна Завсиголова и Елена Сергеева получили среднесуточный привес на выращивании цыплят бройлеров более 60 граммов.

Добавим, что за 2017 год животноводами сельхозпредприятий Псковского района произведено 20,9 тысяч тонн молока, что на 4% больше 2016 года, и 36,9 тысяч тонн мяса - на 6% больше прошлого года.