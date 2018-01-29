Общество

Отделка школы № 6 в Великих Луках завершится до конца февраля

Отделочные работы в помещениях строящегося корпуса школы № 6 в Великих Луках планируется завершить к концу февраля - началу марта. Об этом врио губернатора Михаилу Ведерникову рассказал представитель подрядной организации, генеральный директор ООО «Стройсистема» Анатолий Палкин. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, руководитель региона посетил строящийся объект во вторник, 30 января, в ходе рабочей поездки.

Основные строительные работы на объекте завершены. В здание подано тепло и практически полностью выполнены штукатурные работы, уложена плитка. Осталось сделать крыльцо и завершить отделку цоколя здания. К укладке асфальта подрядчик планирует приступить, как только позволят погодные условия, предположительно в мае.

«Когда начнете чистовую отделку?» - спросил Михаил Ведерников, находясь в актовом зале. Анатолий Палкин ответил, что строители приступят к финишным работам через несколько дней после полной просушки помещения.

Врио Губернатора еще раз напомнил о необходимости завершить основной объем работ до 15 февраля. «Если необходимо, привлекайте дополнительную рабочую силу», - сказал он.

Сейчас на стройплощадке работает около 130 человек.

Напомним, новый корпус школы № 6 в Великих Луках - еще один объект, строительство которого Михаил Ведерников взял на личный контроль сразу после назначения на должность врио губернатора Псковской области. Работы идут по соглашению с Минобрнауки РФ. Источником финансирования является федеральная субсидия в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях». Здание на 825 учащихся построено на месте снесенного аварийного корпуса. Здесь разместятся учебные классы, спортивный и актовый залы, скалодром, библиотечный медиацентр, музей, игровая для младшеклассников, мультимедийная студия, различные лаборатории (робототехники, прототипирования, 3D моделирования) и мастерские со станками ЧПУ. Занятия в новой школе начнутся 1 сентября этого года.



