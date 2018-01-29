Общество

Глава Пскова Иван Цецерский поздравил двух ветеранов с юбилеями

Сегодня, 30 января, глава Пскова Иван Цецерский поздравил двух ветеранов с юбилеями. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, Василию Павленко исполнилось 90, а Валентине Майоровой 100 лет.

«Вы относитесь к плеяде настоящих героев, которым довелось пережить суровые годы Великой Отечественной войны, вынеся на своих плечах все тяготы военного времени. Ваша неиссякаемая любовь к жизни, трудолюбие, вера в будущее давали Вам силы преодолеть любые невзгоды», - сказал в поздравительном слове Иван Цецерский.

Василий Павленко поблагодарил главу города за оказанное внимание и добавил: «Самое главное - любите свою Родину, любите Россию».

Особые слова благодарности глава муниципалитета выразил Валентине Майровой: «Такими тружениками, как вы, гордится наша страна. Опаленная войной молодость, вся Ваша жизнь всегда будет служить для нас и для будущих поколений ярким примером беззаветной любви к Родине, силы духа и несгибаемой воли».

Валентина Майорова поблагодарила гостей за заботу и внимание. В теплой беседе ветеран поделилась воспоминаниями о военных годах и трудовой деятельности, отметив, что, несмотря на свой возраст до сих пор помнит название всех химических формул.

Руководитель муниципалитета пожелал именинникам здоровья, бодрости духа, поддержки родных и близких и вручил поздравительные открытки от президента России Владимира Путина, приветственные адреса главы города, подарки и цветы. Представитель администрации Псковской области передал поздравления и подарок от врио губернатора региона.

Отметим, Василий Павленко родился в селе Тарандинцы Лубенского района Украины. С 1945 по 1948 год учился в Харьковской специальной школе - артиллерийском подготовительном училище. В 1948 поступил в «Полтавское высшее зенитное ракетное командное Краснознаменное училище имени генерала армии Н. Ф. Ватутина». В 1950 году переехал в Псков, служил в 76-ой ДШД 26 лет, ушел в отставку в звании майор. Женат, имеет двух дочерей и трех внуков. Награжден медалями за выслугу лет, за отличия в службе.

Валентина Майорова родилась 30 января 1918 года в городе Владикавказ. Училась в медицинском училище, но закончив 1 курс, перевелась в педагогический институт на специальность «русский язык и литература». После окончания института вышла замуж за военного, родила двоих детей.

Во время Великой Отечественной войны Валентина Майорова в районе города Орджоникидзе копала противотанковые рвы под бомбежкой, рыла траншеи. Ночью скрывались в подвалах домов, а в 5 утра выходили на работу. В 1947 году Валентина Майорова вместе с семьей переехали в город Псков, муж через два месяца трагически погиб при исполнении служебных обязанностей. С 1949 году Валентина Майорова работала в 47 школе. 25 лет преподавала русский язык и литературу для 5-8 классов. Дважды избиралась Депутатом городского совета и была председателем профсоюзного комитета. После ухода на пенсию она 11 лет проработала на заводе АДС, где ей было присвоено звание «Ветеран труда».