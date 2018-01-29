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Россия должна выкупить землю, где похоронен Бунин, убеждены в Военно-историческом обществе

Российское государство должно изыскать возможность, чтобы выкупить землю на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем, где находится могила писателя Ивана Бунина. Об этом сказал ТАСС исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов.

На встрече президента России Владимира Путина со своими доверенными лицами режиссер Никита Михалков высказал опасение, что после завершения срока аренды земли могилы русских людей, захороненных на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, в частности, могила Бунина, могут исчезнуть.

«История с могилой Ивана Бунина, которая сегодня была озвучена на высоком уровне - это частный случай, но именно тот случай, который давно следовало вынести на уровень главы государства, - отметил Кононов. - При контроле государства возможно решить эту проблему в кратчайшие сроки». По его словам, «решение только одно - выкупить на вечное пользование это место на кладбище». «Мы будем искать такую возможность», - подчеркнул Кононов.

Исполнительный директор общества рассказал, что уже в середине февраля планируется заключение соглашения между Министерством иностранных дел России и РВИО. «В том числе там обозначается эта проблема и говорится о том, что необходимо консолидировать в вопросе сохранности могил русских людей усилия дипломатических структур и общественности - соотечественников, которые проживают за рубежом», - пояснил Кононов.

«Это касается в принципе всех мест русского присутствия - памятников, относящихся к тем или иным эпохам, захоронениям, памятным местам и так далее», - заключил он.