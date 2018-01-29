Общество

Противопожарный профилактический рейд проведен в Новоржеве

30 января сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам провел профилактический рейд в Новоржеве.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда проведены профилактические беседы с жителями многоквартирных домов и инструктажи в области пожарной безопасности, распространены листовки профилактического характера «Берегите свой дом от пожара» и памятка о мерах пожарной безопасности.

Гражданам напомнили о безопасном использовании печного отопления, газового и электрического оборудования. До населения доведена обстановка с пожарами на территории Новоржевского района, рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населённых пунктов. Разъяснена положительная сторона наличия в домах первичных средств пожаротушения, доведены способы раннего обнаружения пожара в жилище при помощи автономных пожарных извещателей.

Жителям города напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, а также порядок действий в случае возникновения пожара.