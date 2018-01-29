Общество

Андрей Агапов опроверг информацию, что полигон в Острове рассматривают в качестве возможного варианта размещения ТКО из Пскова

Информация, что полигон в Острове рассматривается в качестве возможного варианта размещения твердых коммунальных отходов из Пскова, не соответствует действительности. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, об этом заявил председатель Государственного комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области Андрей Агапов.

«На пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов, я говорил о концепции перехода на новую систему регулирования в сфере обращения с ТКО на территории Псковской области. Информации о полигоне в Острове была вырвана из контекста и искажена. ТКО из Пскова мы на него сейчас возить не планируем», - сказал Андрей Агапов.