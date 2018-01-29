Акцию «Улицы нашего города» провели юные великолучане

28 января активисты студенческого совета города Великие Луки провели акцию «Улицы нашего города». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, ребята вышли на пл. Рокоссовского с опросом. Все желающие, ответившие на вопросы, получали в подарок буклет «Их именами названы улицы города». Было роздано более 100 буклетов.
В результате опроса было выявлено, что большинство великолучан (более 95 % опрошенных) знают дату первого упоминания о городе и дату освобождения. Год присвоения почётного звания «Город воинской славы» назвали 80%.
А самыми популярными улицами, которые носят имена героев, стали следующие: 3-й Ударной Армии, пл. Рокоссовского, набережная Александра Матросова, ул. Зверева, ул. Маршала Жукова, Гастелло, Матвея Кузьмина, Дьяконова.