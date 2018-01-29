Общество

Снижение подростковой преступности в Великих Луках составило 36,7%

По данным ОМВД России по городу Великие Луки, в 2017 году в городе 34 подростка совершили 31 преступление. По сравнению с прошлым годом снижение подростковой преступности составило 36,7%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комиссии по делам несовершеннолетних.

Основное количество преступлений совершено подростками в возрасте 16-17 лет. Также, как отметили в ведомстве, произошло снижение числа несовершеннолетних, совершивших преступления в группе по предварительному сговору и в группе со взрослыми. Снизилось количество и тяжких преступлений, совершенных подростками. За прошедший год совершено два преступления в состоянии алкогольного опьянения, а вот в состоянии наркотического опьянения преступлений не было.

При рассмотрении дел в отношении подростков и их родителей на заседаниях комиссии к ним не только применяются меры воздействия, но и выносятся постановления об организации индивидуальной профилактической работы с ними.

Как отмечают специалисты, основной причиной роста подростковой преступности в городе является уклонение родителей от воспитания собственных детей. Каждый третий подросток, совершивший преступление, проживает в семье, где родители привлекались к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению детей. В 2017 году 111 великолучан привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению детей; 30 родителей за появление несовершеннолетних детей в возрасте до 16 лет в состоянии опьянения; 8 взрослых лиц за вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков.