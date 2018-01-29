Общество

Легенду подводного флота вспомнят в Пскове 3 февраля

В методическом центре Псковского музея флота (Псков, улица Ленина, 3) пройдет «Урок мужества», посвященный подвигу Героя Советского Союза, командира подводной лодки С-13 Александра Маринеско. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», мероприятие состоится 3 февраля в 11.00 в рамках партийного проекта «Единой России» «Историческая память».

В нем примут участие ветераны Военно-морского флота, воспитанники центра «Патриот», юнармейцы, учащиеся школ города.

Начнется «Урок мужества» с внесения Андреевского флага под марш Преображенского полка. Затем состоится показ фильма «А. Маринеско - легенда подводного флота». Также ожидается вручение подарков для Псковского музея флота и экскурсия по уже существующей выставке.

Планируется, что с приветственным словом к собравшимся обратится заместитель главы Пскова гвардии полковник Владимир Воробьев. А депутат городской Думы, командир БЧ-5 БАПЛ «Псков» капитан 2-го ранга Григорий Турчин расскажет о службе на подшефной подводной лодке.