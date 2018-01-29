Общество

Следователи в Великих Луках за 2017 год раскрыли свыше 80 преступлений

В 2017 году следователями следственного отдела по городу Великие Луки следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области рассмотрено свыше 450 сообщений о преступлениях, успешно расследовано свыше 80 преступлений, в т. ч. 19 относящихся к категории тяжких и особо тяжких, таких как убийство, изнасилования, «должностные». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Сотрудники следственного отдела всегда находятся на передовой в борьбе с преступными посягательствами. Например, 1 декабря 2016 года житель города Великие Луки совершил поджог своей квартиры, расположенной по улице Зверева, а также двух припаркованных автомобилей путем выбрасывания из окна огнеопасных предметов. В результате его противоправных действий в квартире от отравления угарным газом погиб брат виновного, а другим гражданам причинен значительный материальный ущерб. Прибывших на место происшествия сотрудников правопорядка мужчина встретил с ножом и отверткой, которыми пытался наносить удары. В ходе расследования установлено, что виновный страдает хроническим психическим расстройством в форме параноидной шизофрении с непрерывным типом течения, в связи с чем обеспечена его изоляция от общества.

Следователи принципиально реагируют на каждый случай посягательств на жизнь и здоровье несовершеннолетних, добиваются необратимости наказания для каждого преступника. Так, летом 2017 года поступил сигнал о «давнем» изнасиловании. Несмотря на прошествии длительного времени, с 2015 года, следствием в краткие сроки собраны исчерпывающие доказательства, проведен ряд судебных экспертиз, что позволило полностью изобличить виновного, отрицающего свою вину, в совершении тяжкого преступления. На основе собранных доказательств к семи годам лишения свободы осужден житель города Великие Луки за совершение насилия против половой неприкосновенности в отношении девочки, не достигшей 14-летнего возраста.

Повышенное внимание следователи уделяют любым проявлениям коррупции. Благодаря собранным следователями следственного отдела доказательствам Великолукским городским судом в 2017 году признан виновным сотрудник ГИБДД за получение взятки в размере 5000 рублей за не привлечение к административной ответственности водителя, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.