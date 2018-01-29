Общество

В России сохраняется низкая заболеваемость гриппом

Роспотребнадзор констатирует низкую заболеваемость гриппом и ОРВИ в России на фоне высокой интенсивности вирусов в Европейском регионе, в частности Италии, Испании, Мальте, Люксембурге и Ирландии, пишет «Интерфакс».

«На четвертой неделе (с 22 по 28 января - ред.) на территории Российской Федерации отмечается низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ. По совокупному населению превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом зарегистрировано в пяти субъектах РФ, превышение по центральному городу без превышения эпидпорога по субъекту - в четырех городах», - говорится в сообщении ведомства.

В то же время на третьей неделе года в странах Северного полушария продолжается рост заболеваемости гриппом, отметили в ведомстве.

Так, в пяти государствах - членах ЕС: Ирландии, Италии, Люксембурге, Мальте и Испании зарегистрирована высокая интенсивность активности вирусов гриппа, в 16 государствах региона - средняя, в 21 - низкая интенсивность.

22 государства Евросоюза сообщили о широком распространении гриппа, семь - о региональном распространении, четыре - о местном, ещё семь стран зарегистрировали случаи спорадической заболеваемости, говорится в сообщении.