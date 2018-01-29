Общество

Суперлуние и лунное затмение смогут сегодня наблюдать жители Псковской области

Сегодня, 31 января, жители России увидят уникальное суперлуние: Луна не только подойдет к ближайшей к Земле точке своей орбиты, но и войдет в земную тень, то есть можно будет наблюдать лунное затмение - так называемую Кровавую Луну.

Как сообщается в группе Клуба любителей астрономии Псковской области в социальной сети «Вконтакте», в Пскове окончание лунного затмения можно будет увидеть с 17.32 до 18.13, а полутеневые фазы - до 18.30. Для наблюдений нужен открытый обзор на северо-восток и, естественно, ясное небо.

Для полноценных наблюдений данного затмения одним из псковских любителей астрономии осуществлен выезд в Сибирь - в город Красноярск. Там Луна во время затмение будет над горизонтом, поэтому затмение будет видно от начала и до конца. Но, учитывая, что в окрестности Красноярска ясного неба сегодня вечером не предвидится, был сделан выбор места наблюдения затмения - город Абаза республики Хакасия, где с 85% вероятностью должно быть ясное небо.

Добавим, со ссылкой на РИА Новости, что максимальная фаза лунного затмения ожидается в 15.51 мск, однако в Москве можно будет увидеть лишь полутеневое затмение. О том, как в столице будет проходить суперлуние, сообщила старший научный сотрудник отдела исследований Луны и планет Государственного астрономического института имени Штернберга Жанна Родионова. «Сначала, где-то в 13.51 мск, мы увидим (если не будет облачности), как Луна постепенно станет окрашиваться в несколько темный цвет. И затем начало самого полнолуния - сначала ведь Луна частью пропадет, поэтому будет частное затмение. Потом будет полутеневое затмение. А максимальная фаза ожидается в 15.51 по московскому времени», - сказала Родионова. По ее словам, затмение продолжится примерно час.

Середину затмения в тот момент, когда Солнце еще будет над горизонтом, а Луна только начнет подниматься, смогут сегодня наблюдать петербуржцы. Как сообщил пресс-секретарь Пулковской обсерватории Сергей Смирнов, после захода в противоположной стороне спутник поднимется, находясь в тени планеты. Цвет диска будет темным с красным оттенком.